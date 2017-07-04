Видео. Умид Мирзаахмедов: «Я люблю жизнь!»

Основатель сети кофеен Bruno, зоны отдыха «Три пальмы» и Marmalade bar рассказывает о том, что изменило его жизнь. Интервью с бывшим государственным служащим, который стал бизнесменом.

В новом интервью проекта «Лаборатория бизнеса» — Умид Мирзаахмедов, неординарный предприниматель, владеющий рядом компаний. Он рассказывает о своем взгляде на организацию ресторанного бизнеса, управление проектами, мотивацию персонала. В свое время Умид оставил должность в Верховном суде, чтобы изменить свою жизнь. И жизнь изменилась. Смотрите откровенное интервью от успешного бизнесмена.





Биография: родился в 1976 году в Ташкенте. Закончил юридический факультет Ташкентского государственного университета. Трудовой опыт: общественный помощник следователя в прокуратуре Мирабадского района; статист в Генеральной прокуратуре; делопроизводитель в Аппарате Президента Узбекистана; старший консультант отдела жалоб, начальник отдела обобщения судебной практики в Верховном суде; первый заместитель генерального директора отеля «Узбекистан»; генеральный директор/управляющий партнер в Altash invest; управляющий партнер в ресторане The rooms; ночной клуб Terminal. Текущая деятельность: Bruno Coffee Company, Ланч Бокс, Three Palms Beach Club, Marmalade Bar, управляющая компания.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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