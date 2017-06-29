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Фото: Ёлкин Шамсиддинов / УзА

«Академия МВД должна стать абсолютно новым учебным заведением» — Президент

Президент поручил пересмотреть процесс обучения в Академии МВД и предложил организовать классы по подготовке специалистов внутренних дел в колледжах.

Сегодня, 20:44   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг посетил Академию Министерства внутренних дел и ознакомился с созданными в ней условиями, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистана».

Шавкату Мирзиёеву презентовали пять приоритетных направлений развития Академии МВД на 2017−2021 годы. Это формирование профессорско-преподавательского состава, организация образовательного процесса и целевая подготовка кандидатов на учебу, повышение квалификации сотрудников и деятельности отраслевых служб, организация фонда по новому инновационному обучению и укрепление материально-технической базы.

Знакомясь с деятельностью академии, глава государства отметил необходимость повышения качества обучения и статуса академии. «Есть имя, есть условия, но знаний нет. Нет стратегии», — было отмечено в репортаже.

«Преподавание в академии ничем не отличается от того, как обучают в обычном университете, поэтому в самые короткие сроки Академия МВД должна стать абсолютно новым учебным заведением», — было сообщено в сюжете со ссылкой на слова Президента. Как пример Шавкат Мирзиёев привел деятельность Университета общественной безопасности Китая.

Еще одна проблема — языковой барьер. Президент поручил открыть на базе академии специальные курсы по изучению китайского и русского языков.

Президент также отметил необходимость организации специальных классов по подготовке сержантов и специалистов внутренних дел в колледжах каждой области. Учеба должна начаться уже с сентября. Общие знания учащиеся будут получать на месте, а специфике будут обучаться в Академии МВД, сообщила программа.

Речь также шла о нехватке профессиональных кадров и специалистов по общественной безопасности. Было предложено уделить этому внимание в пятилетней программе. Акцент должен быть сделан на профилактике и на подготовке руководящих кадров, способных эффективно организовать деятельность подразделений органов внутренних дел по охране общественного порядка, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников и обеспечению безопасности населения.

Президент также ознакомился с деятельностью 8-го городского отдела внутренних дел Мирзо-Улугбекского района.

Текст: «Газета.uz»      1 483
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