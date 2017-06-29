LG и современные технологии вдохновляют на творчество

XXI век дарит человеку поистине неограниченные возможности. Современные технологии позволяют творить невероятные вещи: снимать потрясающие фотографии, писать новую музыку, создавать интересное видео, не отрываясь от основного темпа жизни.

Творчество больше не отнимает все наше время, деньги и силы. Все, что необходимо для воплощения фантазий в жизнь, помещается в карман, а главное — за считанные секунды креатив может стать достоянием многомиллионной публики. Никогда еще в истории человечества создавать и делиться своим творчеством не было так легко.

Самым популярным направлением в творчестве стал фото- и видеоконтент, поэтому все больше требований предъявляется к производителям смартфонов. Особое внимание уделяется камере и дисплею — их параметры напрямую влияют на качество полученного в итоге материала.

Так, например, смартфон LG G6 оснащен двумя 13 Мп камерами на задней стенке (одна из которых — широкоугольная с углом съемки 125 градусов), что позволяет делать панорамную съемку, недоступную для камер других телефонов. Кроме того, 5 Мп фронтальная камера смартфона LG G6 имеет угол съемки в 100 градусов. С ее помощью можно делать одиночные и групповые селфи, не пользуясь селфи-палкой!

Еще одна уникальная возможность модели G6 — возможность плавного изменения фокусного расстояния от широкоформатного до стандартного даже при видеосъемке в формате 4К. Такие характеристики телефона раздвигают перед человеком любые рамки, открывая новые грани для создания действительно уникального и интересного материала.

Поклонников компьютерных игр порадует дисплей FullVision с соотношением сторон 18:9 (2:1). Такой увеличенный экран повышает качество просматриваемого изображения. К тому же подобный экран все чаще становится просто необходимостью — все больше сервисов предоставляют визуальный контент именно под такое соотношение сторон. При этом большой размер дисплея не доставляет никаких неудобств: смартфон отлично умещается в одной руке.

Все больше людей находят способ самовыражения в музыке, им нравится не только слушать, но и создавать. Именно поэтому на свет появилась сверхмощная звуковая аудиосистема X-Boom от LG с DJ-эффектами. С таким оборудованием легко создать клубную атмосферу в собственной квартире. Провести настоящую вечеринку поможет ее предельно мощный и чистый звук, цветная клубная подсветка, Cross Fader (возможность создания собственных миксов), DJ контроллер, эффекты DJ Pro / Smart DJ / Авто DJ, Juke Box и тонкая настройка аудиосистeмы. Возможности LG X-Boom позволяют записывать видео и выкладывать его в интернет, а значит, все друзья смогут по достоинству оценить творчество автора.

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