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Глава Госкомземгеодезкадастра будет общаться с гражданами через телемосты

Председатель Госкомземгеодезкадастра каждую субботу будет проводить телемост с гражданами.

Сегодня, 12:12   Политика  

Председатель Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Абдушукур Абдуллаев по субботам будет проводить видеоприемы граждан.

Как сообщила пресс-служба Госкомземгеодезкадастра, первый телемост состоится в тестовом режиме 1 июля. Телемосты будут осуществляться с 10:00 до 12:00 через государственные предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Каракалпакстана, областей и Ташкента.

Информация о результатах телемостов будет публиковаться на сайте комитета и в социальных сетях.

Обратиться в Госкомземгеодезкадастр также можно через виртуальную приемную председателя. Заявления, жалобы, вопросы и предложения принимаются как письменно, так и в формате видеообращений, через Facebook или через круглосуточный колл-центр (1097).

Текст: «Газета.uz»      2 157
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