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Фото: Анвар Ильясов / МИД

Послом Новой Зеландии в Узбекистане вновь стал Иэн Александр Хилл

Иэн Александр Хилл, в 2009—2012 годах аккредитованный послом Новой Зеландии в Узбекистане, вновь приступил к этой миссии.

Сегодня, 12:26   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 28 июня принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Новой Зеландии (с резиденцией в Москве) Иэна Александра Хилла.

Как сообщила пресс-служба МИДа, посол вручил верительные грамоты министру, который поздравил его с назначением в Узбекистан и пожелал плодотворной работы. Стороны обсудили состояние и перспективные направления взаимодействия в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

Иэн Александр Хилл, в 2009—2012 годах аккредитованный в Узбекистане в качестве посла Новой Зеландии, поделился предложениями по развитию сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено вопросам формирования нормативно-правовой базы торгово-экономических связей, что позволит активизировать взаимовыгодные контакты между деловыми кругами двух стран.

Текст: «Газета.uz»      526
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