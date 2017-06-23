Более 2 тонн наркотиков сожжено в Ташкенте

Более 2 тонн наркотических средств, изъятых правоохранительными органами, были сожжены в Ташкенте в пятницу, сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

Традиционная акция была приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня. Наркотики сожгли в доменных печах одного из предприятий столицы в присутствии членов межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, представителей Управления ООН по наркотикам и преступности, общественности и СМИ.

Из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 22 кг, опий — 1,154 тонны, гашиш — 101 кг, марихуана — 384 кг, кукнар — 337 кг, новые психоактивные вещества — 170 г. Также уничтожено большое количество маковой соломы, конопли и наркотических средств в таблетках и растворах.

С 1994 года, когда в Узбекистане впервые состоялась процедура сожжения наркотиков, к настоящему времени таким способом было уничтожено 57,4 тонны наркотических средств.

По информации Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете Министров, в 2016 году в Узбекистане из незаконного оборота было изъято 3,542 тонны наркотиков против 2,51 тонны по итогам 2015 года. Количество выявленных фактов наркопреступлений практически сохранилось — 6646 против 6648 годом ранее.

Количество больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете, уменьшилось на 2713 и составило 10505 (13218). Анализ половозрастной характеристики наркозависимых свидетельствует о продолжающемся нарастании численности больных в возрасте 40 лет и старше — 58% (56,1%), доля лиц в возрастной группе 20−39 лет составила 42% (43.9%).

Основным фактором, оказывающим отрицательное влияние на наркоситуацию в Узбекистане, остается соседство с самым крупным в мире производителем наркотиков — Афганистаном. По данным международных экспертов, в 2016 году посевные площади опийного мака в Афганистане составили 201 тысячу га против 183 тысяч годом ранее, объем производства опия вырос до 4800 (3300) тонн.