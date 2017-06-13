Экопарк Ташкента временно закрыт (до 19 июня)

Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz»
Открывшийся в субботу с участием руководства столицы Центральный экопарк Ташкента имени Бабура в понедельник закрыл двери для посетителей.
Причиной стало проведение дополнительных работ по озеленению парка и внедрение системы орошения, сообщили «Газете.uz» в администрации парка.
«Сейчас внедряется новая автоматизированная система орошения, идет посадка кустарников и цветов на „Острове любви“, завершается покраска беговых и велодорожек», — сказали в парке.
Парк возобновит работу с 19 июня.
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