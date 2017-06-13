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Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz»

Экопарк Ташкента временно закрыт (до 19 июня)

Открытый на днях Центральный экопарк Бабура временно закрыт для выполнения незавершенных работ.

Сегодня, 20:53   Общество  

Открывшийся в субботу с участием руководства столицы Центральный экопарк Ташкента имени Бабура в понедельник закрыл двери для посетителей.

Причиной стало проведение дополнительных работ по озеленению парка и внедрение системы орошения, сообщили «Газете.uz» в администрации парка.

«Сейчас внедряется новая автоматизированная система орошения, идет посадка кустарников и цветов на „Острове любви“, завершается покраска беговых и велодорожек», — сказали в парке.

Парк возобновит работу с 19 июня.

Текст: «Газета.uz»      1 797
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