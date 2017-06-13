Экопарк Ташкента временно закрыт (до 19 июня)

Открытый на днях Центральный экопарк Бабура временно закрыт для выполнения незавершенных работ.

Открывшийся в субботу с участием руководства столицы Центральный экопарк Ташкента имени Бабура в понедельник закрыл двери для посетителей.

Причиной стало проведение дополнительных работ по озеленению парка и внедрение системы орошения, сообщили «Газете.uz» в администрации парка.

«Сейчас внедряется новая автоматизированная система орошения, идет посадка кустарников и цветов на „Острове любви“, завершается покраска беговых и велодорожек», — сказали в парке.

Парк возобновит работу с 19 июня.

