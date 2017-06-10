Фото: Центральный экопарк Ташкента имени Бабура открылся

Центральный экопарк Ташкента имени Бабура открылся в субботу на территории старого зоопарка.

На церемонии присутствовали хоким города Рахмонбек Усманов, хоким Мирзо-Улугбекского района Шерзод Кудбиев и другие.

Парк занимает территорию в 12 га, где располагаются беговые и велодорожки, площадки для мини-футбола, пляжного волейбола с белым песком и бадминтона, тренажеры для воркаута, терраса для занятий йогой, а также два теннисных корта. Рядом со спортивными площадками — здание администрации парка, касса, раздевалки и душевые. Для детей установлены деревянная площадка и веревочный парк. Аттракционов в экопарке нет.

Оба входа парка — со стороны жилого массива и с улицы Махтумкули — оборудованы парковками. В строительстве сооружений использовались экоматериалы, а также габион — металлическая сетка, наполненная камнями.



Старый фонтан в начале парка был реконструирован. В центре зеленой зоны расположен остров, окруженный озером, который, как ожидается, станет местом для фотосессий и дневных праздничных мероприятий: регистрации брака, предложений руки и сердца, детских дней рождения. У самого водоема — небольшой пирс. Гондолы для прогулок по воде также появятся в парке.

10 июня для посетителей проводится развлекательная программа с участием аниматоров, фокусников и клоунов, вечером в 17:00 начнется концерт с участием лайв-бендов, сообщили в администрации экопарка.

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