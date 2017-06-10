Глава ООН возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Антониу Гутерриш начал визит в Узбекистан с возложения цветов к могиле Ислама Каримова.

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Узбекистан начался с возложения цветов к могиле первого Президента страны Ислама Каримова. Об этом на своей странице в Facebook сообщило представительство ООН в Ташкенте.

В Самарканде Антониу Гутерриш посетил Народную приемную Президента Узбекистана и встретился с представителями гражданского общества в махалле «Юксалиш». Главе ООН было рассказано об институте махалли и его роли в социальных процессах.

Генсек ООН также посетил площадь Регистан и ознакомился с архитектурными памятниками древнего города.

В субботу ожидается встреча Антониу Гутерриша с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Затем руководитель ООН отправится в Каракалпакстан, где посетит Нукус и Муйнак, некогда находившийся на берегу Аральского моря.