Президент Узбекистана принял участие в открытии «ЭКСПО-2017»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июня принял участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, сообщило УзА.

На выставке представлены технологические, научные и культурные достижения более 120 государств мира. Основная тема выставки — «Энергия будущего».

Национальный павильон Узбекистана расположен на двух этажах. На первом экспонируются оборудование и техника с использованием солнечной, ветряной и водяной энергии. На втором этаже показаны достижения Узбекистана в сферах транспорта и логистики, туризма, а также продукты пищевой промышленности и национальные блюда.