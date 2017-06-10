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Фото: Темур Курбанбаев / УзА

Президент Узбекистана принял участие в открытии «ЭКСПО-2017»

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Сегодня, 00:18   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июня принял участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, сообщило УзА.

На выставке представлены технологические, научные и культурные достижения более 120 государств мира. Основная тема выставки — «Энергия будущего».

Национальный павильон Узбекистана расположен на двух этажах. На первом экспонируются оборудование и техника с использованием солнечной, ветряной и водяной энергии. На втором этаже показаны достижения Узбекистана в сферах транспорта и логистики, туризма, а также продукты пищевой промышленности и национальные блюда.

Текст: «Газета.uz»      784
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