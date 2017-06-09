РУ O`Z ЎЗ
9 июня, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: fb.com/Mirziyoyev

Узбекистан и Испания намерены расширить экономическое партнерство

На встрече Шавката Мирзиёева с Королем Испании Филиппом VI обсуждалось создание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Сегодня, 18:25   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках участия в саммите ШОС в Астане провел переговоры с Королем Испании Филиппом VI, сообщило УзА.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В центре внимания были также вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Несмотря на режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле и впечатляющий рост — в четыре раза за первые четыре месяца текущего года, показатели находятся на достаточно скромном уровне. Отмечалась необходимость наращивания объемов и расширения структуры взаимной торговли.

Узбекистан заинтересован в расширении присутствия испанского бизнеса, в частности, путем реализации совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, в сферах фармацевтики, текстиля, выпуска отделочных материалов и керамической продукции.

Шавкат Мирзиёев и Король Филипп VI обсудили возможности налаживания стратегического партнерства в области туризма.

Кроме того, рассмотрен вопрос создания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и проведения ее первого заседания уже в этом году в Ташкенте.

Текст: «Газета.uz»      1 766
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:01

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Сегодня, 15:49

Обсуждается проект закона о государственно-частном партнерстве

Сегодня, 15:44

Узбекистан выступает за углубление экономических связей со странами ШОС — Президент

Сегодня, 15:43

Карточный домик принес престижную награду AME Awards для LG Electronics

Сегодня, 15:17

Индия и Пакистан стали членами ШОС

Сегодня, 14:53

Шавкат Мирзиёев: «Деструктивные силы все более активно применяют ИТ»

Сегодня, 14:36

Расширение «семьи ШОС» создаст принципиально новые возможности — Шавкат Мирзиёев

Сегодня, 14:12

В защиту политологии

Популярное

Ботир Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения

Руководство медколледжа имени Боровского снято с должности

Тимур Ишметов назначен первым заместителем председателя ЦБ

Президент Узбекистана прибыл в Астану на саммит ШОС