Узбекистан и Испания намерены расширить экономическое партнерство

На встрече Шавката Мирзиёева с Королем Испании Филиппом VI обсуждалось создание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках участия в саммите ШОС в Астане провел переговоры с Королем Испании Филиппом VI, сообщило УзА.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В центре внимания были также вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Несмотря на режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле и впечатляющий рост — в четыре раза за первые четыре месяца текущего года, показатели находятся на достаточно скромном уровне. Отмечалась необходимость наращивания объемов и расширения структуры взаимной торговли.

Узбекистан заинтересован в расширении присутствия испанского бизнеса, в частности, путем реализации совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, в сферах фармацевтики, текстиля, выпуска отделочных материалов и керамической продукции.

Шавкат Мирзиёев и Король Филипп VI обсудили возможности налаживания стратегического партнерства в области туризма.

Кроме того, рассмотрен вопрос создания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и проведения ее первого заседания уже в этом году в Ташкенте.