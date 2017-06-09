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Фото: УзА

Расширение «семьи ШОС» создаст принципиально новые возможности — Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана отметил, что членство в ШОС Индии и Пакистана создаст принципиально новые возможности для развития сотрудничества.

Сегодня, 14:36   Политика  

Принятие Индии и Пакистана, крупнейших региональных держав, в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправных членов — это историческое решение, заявил на проходящем в Астане саммите ШОС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Поздравив присутствующих премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа с вступлением в «семью ШОС», Шавкат Мирзиёев отметил, что членство этих двух стран в организации создаст «принципиально новые возможности для дальнейшего развития нашего многопланового сотрудничества».

Глава Узбекистана подчеркнул, что сегодня ШОС сформировалась как авторитетное сообщество стран, нацеленное на обеспечение мира и безопасности, процветания и устойчивого развития региона.

Текст: «Газета.uz»      2 856

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