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Принятие Индии и Пакистана, крупнейших региональных держав, в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправных членов — это историческое решение, заявил на проходящем в Астане саммите ШОС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Поздравив присутствующих премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа с вступлением в «семью ШОС», Шавкат Мирзиёев отметил, что членство этих двух стран в организации создаст «принципиально новые возможности для дальнейшего развития нашего многопланового сотрудничества».
Глава Узбекистана подчеркнул, что сегодня ШОС сформировалась как авторитетное сообщество стран, нацеленное на обеспечение мира и безопасности, процветания и устойчивого развития региона.
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