Президент Узбекистана на саммите ШОС выступил за углубление торгово-экономических связей и формирование общего туристического пространства.

Узбекистан выступает за последовательное углубление торгово-экономических связей со странами Шанхайской организации сотрудничества. Об этом в своем выступлении на саммите ШОС в Астане в пятницу заявил Президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что Узбекистан придает важное значение совместной реализации масштабных проектов в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Особое внимание, по мнению Президента, следует уделить активизации сотрудничества в сфере реализации транспортно-коммуникационных проектов. «Важнейшим приоритетом нашей организации должно стать раскрытие имеющегося огромного транзитного потенциала региона ШОС», — подчеркнул он.

«Скорейшее начало строительства железной дороги „Китай-Кыргызстан-Узбекистан“ позволило бы обеспечить кратчайший путь для выхода наших стран на мировые рынки», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он предложил наладить механизм регулярных встреч руководителей железнодорожных администраций стран ШОС для выработки согласованных предложений по эффективному развитию транзитного потенциала всего региона.

«В развитии экономик наших стран и укреплении взаимопонимания между народами важное значение также приобретает налаживание прямых связей между регионами и деловыми кругами государств-членов ШОС», — продолжил Президент.

Он предложил разработать перспективный перечень приоритетных направлений сотрудничества в сфере науки и техники и продумать конкретные механизмы их финансирования и реализации.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость «продолжить укрепление взаимного доверия, добрососедства и дружбы между государствами и народами ШОС» и предложил рассмотреть возможность учреждения Центров ШОС — постоянно действующих институтов народной дипломатии. В этих центрах могут проводиться совместные выставки, конференции и встречи, что позволит укрепить связи и взаимопонимание между народами стран ШОС.

Еще одно перспективное направление по мнению Узбекистана — это сфера туризма. «Считаем назревшим вопрос формирования общего туристического пространства и продвижения совместных туристических маршрутов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, на Астатинском саммите ШОС в члены международной организации были официально приняты Индия и Пакистан. Количество членов ШОС, таким образом, увеличилось с шести до восьми.