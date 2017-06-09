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Фото: president.kg

Индия и Пакистан стали членами ШОС

Лидеры стран ШОС на саммите в Астане подписали решения о предоставлении Индии и Пакистану статуса государств-членов организации.

Сегодня, 15:17   Политика  

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Астане в пятницу подписали решения о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в члены ШОС и предоставлении им статуса государств-членов ШОС.

Меморандумы об обязательствах Индии и Пакистана в целях получения статуса государства-члена ШОС были подписаны на Ташкентском саммите ШОС в июне 2016 года.

Выступая на саммите, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что получение Индией и Пакистаном статуса членов ШОС создаст «принципиально новые возможности для дальнейшего развития нашего многопланового сотрудничества».

Лидеры ШОС также подписали Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму и приняли Заявление о совместном противодействии международному терроризму.

В рамках заседания Совета глав государств-членов ШОС были подписаны План совместных действий по реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на 2017−2018 годы и Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным Комитетом Красного Креста.

Текст: «Газета.uz»      1 985

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Комментарии

  • Askar Baybuzov 09 июня 2017 15:19

    Интересно, представителей Индии и Пакистана специально поставили подальше друг от друга?


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