Ботир Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения

Фото: prokuratura.uz
Ботир Кудратходжаев назначен на должность директора Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
Соответствующий указ подписал Президент Узбекистана 6 июня, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
С августа 2017 года Ботир Кудратходжаев работал прокурором города Ташкента, а ранее — прокурором Сурхандарьинской области.
Бюро принудительного исполнения создано при Генеральной прокуратуре согласно указу Президента Узбекистана от 29 мая. Ведомство отвечает за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы.
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