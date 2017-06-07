Ботир Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения

Ботир Кудратходжаев назначен на должность директора Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Соответствующий указ подписал Президент Узбекистана 6 июня, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

С августа 2017 года Ботир Кудратходжаев работал прокурором города Ташкента, а ранее — прокурором Сурхандарьинской области.

Бюро принудительного исполнения создано при Генеральной прокуратуре согласно указу Президента Узбекистана от 29 мая. Ведомство отвечает за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы.

