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Фото: prokuratura.uz

Ботир Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения

Директором Бюро принудительного исполнения назначен Ботир Кудратходжаев.

Сегодня, 17:00   Политика  

Ботир Кудратходжаев назначен на должность директора Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Соответствующий указ подписал Президент Узбекистана 6 июня, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

С августа 2017 года Ботир Кудратходжаев работал прокурором города Ташкента, а ранее — прокурором Сурхандарьинской области.

Бюро принудительного исполнения создано при Генеральной прокуратуре согласно указу Президента Узбекистана от 29 мая. Ведомство отвечает за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы.

Текст: «Газета.uz»      0
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