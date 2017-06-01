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Фото: мвд.рф

Срок постановки на миграционный учет в четырех городах РФ сокращен

В четырез городах России период постановки на миграционный учет временно сокращен до одних суток.

Сегодня, 10:53   Общество  

В период проведения в России Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года изменены правила миграционного учета (регистрации) иностранных граждан.

В четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани — с 1 июня по 12 июля период постановки иностранных граждан на миграционный учет сокращен до одних суток со дня прибытия в Россию. Такое же требование будет действовать с 25 мая по 25 июля 2018 года на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и Сочи.

МИД Узбекистана рекомендовал гражданам страны в обязательном порядке учитывать данные изменения, поскольку несвоевременная постановка на миграционный учет будет являться административным нарушением и может повлечь за собой последующий запрет на въезд.

Текст: «Газета.uz»      0
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