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Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

Фото: Памятник семье Шамахмудовых возвращается в центр Ташкента

Памятник семье Шамахмудовых, принявшей 15 детей в годы войны, перевезен с окраины Ташкента в Парк дружбы (бывший парк Бабура).

Сегодня, 16:21   Общество   Медиа  

В преддверии Дня памяти и почестей (9 мая) один из символов Ташкента — памятник семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, принявшей 15 детей в годы войны, вернулся в центральную часть столицы.

1 мая памятник перевезен с окраины города в Парк дружбы (бывший парк Бабура). Сейчас в парке рядом с Колоколом мира готовится постамент для установки скульптурной композиции.

Монумент был создан в 1982 году и установлен на площади Дружбы народов. В 2008 году памятник был перенесен на окраинную часть города.

Как сообщили «Газете.uz» в Главном управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры, с момента создания Виртуальной приемной Президента от граждан было получено большое количество просьб вернуть памятник в центральную часть столицы.

В январе Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил переименовать парк Бабура в Парк дружбы. Рядом с парком разместился Республиканский интернациональный культурный центр.

Семья Шаахмеда Шамахмудова и его жены Бахри в годы войны 1941−45 годов усыновила и взяла на воспитание 15 детей разных национальностей, потерявших родителей и эвакуированных в Ташкент.

Фото

Текст: «Газета.uz»      11 068

Комментарии

  • Хусан Хасанбаев 01 мая 2017 16:29

    Энг тугри иш, бу едгорлик факат Шоахмад Шомахмудовлар оиласи курсаткан багри кенглик учун эмас, балки бутун Узбек халки курсатган буюк жаъсорат учун куйилган. Албатта энг куп назар тушадиган ерда кад ростлаши лозим.

  • Yuriy Yugay 01 мая 2017 16:29

    Наконец-то…

  • Aziz Bakhodirov 01 мая 2017 16:39

    Отлично

  • Irina Sushkova 01 мая 2017 17:44

    А как бы хотелось видеть его на прежнем месте у всех на виду!!! Решение по его возврату правильное, но все просили вернуть его на прежнее место!!! Спасибо что мнение народа о возврате памятника услышано!!!

  • Halida Ahmedova 01 мая 2017 18:02

    Какие молодцы! Это история народа и её надо хранить!

  • Славик К. 01 мая 2017 18:36

    Слава Богу!
    Подвиг Народа Узбекистана в годы Великой Отечественной Войны — не должен быть забыт.
    Фильм “Ты — не сирота!“ надо показывать регулярно!

  • Юсупов Мурат Мадрахимович 01 мая 2017 18:40

    Хорошая новость, благое решение.

  • Виктор Бухараев 01 мая 2017 18:56

    Мудрое решение. Спасибо.


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