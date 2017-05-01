Фото: Памятник семье Шамахмудовых возвращается в центр Ташкента

Памятник семье Шамахмудовых, принявшей 15 детей в годы войны, перевезен с окраины Ташкента в Парк дружбы (бывший парк Бабура).

В преддверии Дня памяти и почестей (9 мая) один из символов Ташкента — памятник семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, принявшей 15 детей в годы войны, вернулся в центральную часть столицы.

1 мая памятник перевезен с окраины города в Парк дружбы (бывший парк Бабура). Сейчас в парке рядом с Колоколом мира готовится постамент для установки скульптурной композиции.

Монумент был создан в 1982 году и установлен на площади Дружбы народов. В 2008 году памятник был перенесен на окраинную часть города.

Как сообщили «Газете.uz» в Главном управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры, с момента создания Виртуальной приемной Президента от граждан было получено большое количество просьб вернуть памятник в центральную часть столицы.

В январе Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил переименовать парк Бабура в Парк дружбы. Рядом с парком разместился Республиканский интернациональный культурный центр.

Семья Шаахмеда Шамахмудова и его жены Бахри в годы войны 1941−45 годов усыновила и взяла на воспитание 15 детей разных национальностей, потерявших родителей и эвакуированных в Ташкент.

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