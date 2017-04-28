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Фото: Темур Мамадаминов / УзА

Начался фестиваль оперного и балетного искусства «Ташкентская весна»

Представители оперного и балетного искусства из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Грузии и Азербайджана выступят на фестивале «Тошкент бахори».

28 апреля 2017, 10:48   Общество  

Четвертый международный фестиваль оперного и балетного искусства «Тошкент бахори» («Ташкентская весна») проходит с 25 апреля по 5 мая в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои.

В фестивале участвуют представители оперного и балетного искусства из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Грузии и Азербайджана. В программе — произведения композиторов-классиков: оперы Джузеппе Верди «Травиата» и «Трубадур», Джакомо Пуччини — «Богема», балет Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» и опера-балет Мустафо Бафоева «Небо моей любви».

Кроме того, состоятся концерт Народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова с участием мировых мастеров бельканто и отчетный концерт Высшей школы Национального танца и хореографии. Завершит фестиваль балетная пара из Перми, которая исполнит главные партии в балете Петра Чайковского «Лебединое озеро».

«Фестиваль „Ташкентская весна“ очень представителен, значителен, важен и нужен в плане пересечения творческих и дружеских традиций», — отметил режиссер-постановщик, Заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним.

«Помимо творческих функций, фестиваль является одной из форм народной дипломатии, которая сближает людей и культуры. В наше непростое время фестиваль очень важен в своей дружеской и миротворческой функции сближения государств, сближения культур», — подчеркнул он.

Программа фестиваля представлена на сайте Afisha.uz.

Текст: «Газета.uz»      4 664
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