Узбекистанские футбольные клубы «Локомотив» и «Бунёдкор» начнут свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов АФК-2017, который стартует 20 февраля.

По регламенту главного клубного футбольного турнира Азии Узбекистан получил три путевки на участие в ЛЧА-2017. Действующий чемпион страны «Локомотив» автоматически забронировал место в группе «А», «Бунёдкору» пришлось начать выступления в первенстве с третьего квалификационного раунда, в котором он одолел катарский «Аль-Джаиш». «Насаф», занявший третье место по итогам минувшего сезона, также стартовал с отборочного этапа, но не смог выйти в групповой этап.

«Аль-Таавун» — «Локомотив». Группа «А». 20 февраля 20:40

Вместе с «Локомотивом» в группе «А» соревнуются представитель ОАЭ «Аль-Ахли», иранский «Эстегляль» и «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии, который станет первым соперником ташкентского клуба в чемпионате.

Хозяева

Для клуба из Саудовской Аравии прошлый сезон оказался лучшим — «Аль-Таавун» впервые в своей истории занял четвертое место в чемпионате, тем самым получив путевку в Лигу чемпионов. После 15 лет выступлений в первом дивизионе команда смогла пробиться в Премьер-Лигу и с сезона 2010/11 всячески пытается сохранить там прописку.

Ключевые игроки

Капитан Джехад Аль-Хуссейн перешел в «Аль-Таавун» из эмиратского «Дубая» в 2014 году и в последующих двух сезонах становился лучшим ассистентом в Саудовской профессиональной лиге. Плодовитый полузащитник сыграл 90 матчей за сборную Сирии в 2003—2011 годах и в свои 34 имеет богатый опыт. Защитник Таляль Аль-Абси был куплен у «Аль-Иттихада» в 2015 году. Он сыграл практически во всех матчах (кроме двух) во впечатляющем сезоне 2015/16. Бывший нападающий «Аякса» и «Фиорентины» Мунир Эль-Хамдауи уже не забивает большое количество голов, как раньше, но по-прежнему способен доставить проблем обороне соперника.

Гости

Сезон-2016 для «Локомотива» также стал лучшим в истории — подопечные Андрея Микляева оформили «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок страны. На азиатском турнире клуб выступил неплохо и смог дойти до четвертьфинала соревнований, где по сумме двух встреч уступил с минимальным счетом «Аль-Айну» (1:0).

В минувшее трансферное окно из команды ушли такие ведущие игроки, как ветеран узбекского футбола Сервер Джепаров, лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне Темурхужа Абдухоликов, полузащитник Санжар Шоахмедов и другие. В свою очередь, «Локомотив» арендовал молодого полузащитника «Пахтакора» Жалолиддина Машарипова, на правах свободных агентов присоединились защитник Шухрат Мухаммадиев и полузащитник Диёр Турапов.

Ключевые игроки

33-летний голкипер Игнатий Нестеров выдал блестящий сезон в прошлом году — в Лиге чемпионов он пропустил всего пять мячей в десяти матчах, и в предстоящих играх успех команды во многом будет зависеть от его формы. Капитан Тимур Кападзе преодолел отметку 100 матчей за сборную и трижды доходил до полуфинала ЛЧА (2003 и 2004 с «Пахтакором» и 2008 с «Бунёдкором»). В нынешней кампании его лидерские качества и опыт снова будут иметь решающее значение. Грузинский полузащитник Кахи Махарадзе после пяти лет пребывания в «Пахтакоре» вернулся в «Локомотив» и помог ему впервые победить в Высшей Лиге. Его навыки и способности также могут стать ключевыми для победы.

«Аль-Ахли» — «Бунёдкор». Группа «С». 21 февраля 22:15

Соперниками «Бунёдкора» в группе станут «Зоб Ахан» (Иран), «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия).

Хозяева

Действующие чемпионы Саудовской Аравии уже третий год кряду участвуют в ЛЧА. В прошлом розыгрыше азиатского первенства «Аль-Ахли» страдал перепадами настроения — три победы и столько же поражений на групповой стадии турнира и логический вылет в 1/8 от «Аль-Айна». С 2014 гола командой руководит Кристиан Гросс, который ранее в своей карьере тренировал «Тоттенхэм», «Базель» и «Штутгарт».

Ключевые игроки

Капитан Тайсир аль-Джассим провел более 220 матчей за клуб с момента своего дебюта в 2004 году и также может похвастаться тем, что сыграл более 100 встреч за сборную Саудовской Аравии. Помимо своих креативных способностей на позиции полузащитника, он также хорош в завершении атак. Сирийский форвард Омар аль-Сома с 27 голами стал лучшим бомбардиром Саудовской профессиональной лиги в победной кампании 2015/16, сезоном ранее он забил 22 гола. Подписанный у «Аль-Иттихада» в прошлом году 22-летний полузащитник Абдулфаттах Асири чаще всего выходил на замену, но несмотря на это приносил немало пользы своими голами и результативными передачами в концовке игр.

Гости

«Бунёдкор» десятый сезон подряд участвует в Лиге чемпионов АФК и третий раз подряд преодолевает этап плей-офф. «Ласточки» считаются самым успешным клубом на международной арене среди других команд Узбекистана — ташкентцы дважды доходили до полуфинала турнира (в 2008 и 2012 годах). Однако с 2014 им не удавалось продвинуться дальше группового этапа . В преддверии нового сезона «Бунёдкор» усилил состав такими игроками, как Душан Мичич, Александр Игнатович, Вадим Чемыртан, Алишер Санаев.

Ключевые игроки

Достонбек Хамдамов был назван лучшим молодым игроком Азии-2015 и является воспитанником академии «ласточек». В прошлой кампании 20-летний полузащитник был задействован практически в каждой игре чемпионата Узбекистана и смог забить 9 голов. Элдор Шомуродов — еще одна молодая звезда узбекского футбола. 21-летний нападающий теперь регулярно выступает за национальную сборную, а в прошлом году стал лучшим бомбардиром своего клуба. Душан Мичич был подписан совсем недавно, но ожидается, что 32-летний серб, который может играть на позиции защитника и полузащитника, добавит опыта команде.

Текст: «Газета.uz» 703