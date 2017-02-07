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Фото: twitter.com/TheAFCCL

«Бунёдкор» в серии пенальти обыграл «Аль-Джаиш» (+видео)

Футболисты ташкентского «Бунёдкора» в серии послематчевых пенальти победили катарский «Аль-Джаиш».

Сегодня, 23:38   Спорт  

Футбольный клуб «Бунёдкор» одержал победу над командой «Аль-Джаиш» 7 февраля в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов Азии АФК-2017. Матч в Дохе (Катар) завершился серией послематчевых пенальти со счетом 1:3 в пользу ташкентского клуба.

Команды не смогли забить гол в основное время, и игра перешла в экстра-таймы. Однако в дополнительное время футболисты также не выявили победителя, и судьба матча решалась в серии пенальти, в которой успешнее выступили подопечные Сергея Лущана. Главным героем встречи стал вратарь гостей Мурод Зухуров, отразивший два 11-метровых удара.

В результате, «Бунёдкор» вышел в групповой этап Лиги Чемпионов Азии, где в квартете «С» будет состязаться с командами «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Зоб Ахан» (Иран) и «Аль-Айн» (ОАЭ).

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