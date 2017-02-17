ГУВД Ташкента обзавелось сайтом

Главное управление внутренних дел Ташкента впервые открыло свой сайт, доступный по адресу guvd.uz. По данным Администрации национальной доменной зоны, домен был зарегистрирован в январе текущего года.

Единственным заполненным разделом на сайте является виртуальная приемная начальника ГУВД. Главная страница и раздел «О нас» пока пустые. Информации о руководстве управления на сайте нет. Статистика показывает 0 полученных и 0 обработанных обращений.

Как говорится в статье заместителя начальника отдела защиты и юридического обеспечения прав человека ГУВД Тулагана Абдуллаева, распространенной УзА, «теперь граждане могут напрямую обращаться с вопросами о деятельности органов внутренних дел столицы, заявлениями, жалобами и предложениями».

В материале сообщается, что после встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с представителями органов внутренних дел 9 февраля поднятые главой государства вопросы «широко обсуждались во всех подразделениях органов внутренних дел».

«Сотрудниками поддержано предложение Президента нашей страны об объявлении каждого четверга недели днем предотвращения и профилактики преступности. Ведь эффективнее проводить мероприятия по предупреждению и профилактике преступлений, чем их раскрывать», — отмечает представитель ГУВД.

По его словам. «намечены меры по организации обсуждения преступлений, усилению пропагандистской работы, рейдов по профилактике безопасности дорожного движения и пожарной безопасности».

«Составлен план профилактических рейдов в интернет-кафе и ночных клубах, мероприятий по обеспечению паспортно-визового порядка, предупреждению наркомании и иных нежелательных явлений», — сообщил Тулаган Абдуллаев.

Текст: «Газета.uz» 163