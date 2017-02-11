EN РУ O`Z ЎЗ
11 февраля, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Три узбекистанца погибли при обрушении кровли картофелехранилища в РФ

Три гражданина Узбекистана погибли при обрушении кровли картофелехранилища в Тульской области РФ.

Сегодня, 18:11   Общество  

10 февраля в деревне Поповка Чернского района Тульской области России произошло обрушение кровли картофелехранилища ООО «Максим Горький».

В результате обрушения погибли три человека, все — граждане Республики Узбекистан, сообщила пресс-служба МЧС страны.

Имена погибших:

1. Ойбек Искандаров, 1992 г. р.

2. Хуршид Курбанов, 1992 г. р.

3. Хасанбай Разиметов, 1992 г. р.

В настоящее время МЧС и МИД Узбекистана ведут работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших.

Текст: «Газета.uz»      1 259
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:05

Бокс: Азизбек Абдугафуров одолел двукратного чемпиона мира

Сегодня, 12:53

Президент ознакомился с новыми проектами в Сурхандарье

Сегодня, 12:22

На шести автобусных маршрутах Ташкента запускают Wi-Fi

Сегодня, 12:12

Для Ташкента создают гастрономическую карту

Сегодня, 11:58

Узбекистан примет участие в «ЭКСПО-2017» в Астане

Сегодня, 11:57

Кудратилло Абдукахоров вновь победил нокаутом

Сегодня, 00:11

Футбол: Узбекистан обыграл «Амкар» (+видео)

Вчера, 21:17

Новой программе в поддержку Приаралья дан старт

Популярное

В ДТП в столице 4 человека погибли и 4 пострадали

«Боязнь потерять работу должна превалировать над желанием получить мзду»

Четверг станет днем профилактики преступности

Перекресток Мукими-Бунёдкор закроют до 23 февраля