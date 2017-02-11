Три узбекистанца погибли при обрушении кровли картофелехранилища в РФ

10 февраля в деревне Поповка Чернского района Тульской области России произошло обрушение кровли картофелехранилища ООО «Максим Горький».
В результате обрушения погибли три человека, все — граждане Республики Узбекистан, сообщила пресс-служба МЧС страны.
Имена погибших:
1. Ойбек Искандаров, 1992 г. р.
2. Хуршид Курбанов, 1992 г. р.
3. Хасанбай Разиметов, 1992 г. р.
В настоящее время МЧС и МИД Узбекистана ведут работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших.
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