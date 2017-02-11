Футбол: Узбекистан обыграл «Амкар»

Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над «Амкаром» в товарищеском матче, проходившем в Турции 10 февраля. Единственный гол на 20-й минуте встречи забил нападающий «белых волков» Игорь Сергеев, сообщила пресс-служба Федерации футбола.

В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России подопечные Самвела Бабаяна проведут сборы в турецком Белеке до 13 февраля. В воскресенье национальная команда сыграет против армянского «Алашкерта».

Напомним, в рамках Азиатского отборочного турнира к ЧМ Узбекистан проведет выездные встречи с командами Сирии (23 марта) и Катара (28 марта).

Стартовые составы

Сборная Узбекистана: Лобанов, Ашурматов, Тухтаходжаев, Андреев, Кутыбаев, Ахмедов, Хошимов, Искандеров, Шомуродов, Бикмаев, Сергеев.



«Амкар»: Хомич, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Милькович, Огуде, Комолов, Гол, Костюков, Бодул.

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