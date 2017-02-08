Квартиры в Ташкенте в январе прибавили в цене

После почти непрерывного падения в течение прошлого года средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в январе показала рост на 2% до 561 у. е. за квадратный метр. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам первого месяца года увеличились на 2% (599), панельного типа — на 1% (533). В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 545 у. е. (+2%), двухкомнатные — 542 (+1%), трехкомнатные — 578 (+1%), четырехкомнатные — 571 (без изменений).

Районы Ташкента

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за декабрь 2016 года — январь 2017 года. Нажмите для увеличения.

В январе в 2 из 11 районов столицы Узбекистана было отмечено снижение средней цены предложения и в 4 районах — повышение. Еще в 4 районах цена осталась на уровне декабря (см. карту выше).

Зоны города

В разрезе территориального зонирования города (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога) в январе цены выросли в зонах 1−3, не изменились в Зоне 4 и снизились в Зоне 5. (см. таблицу).

Зона Декабрь 2016 Январь 2017 Изменение (%) Зона 1 731 752 +3 Зона 2 581 595 +2 Зона 3 526 532 +1 Зона 4 489 487 0 Зона 5 437 429 -2

Стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (у. е.).

Удаленность от центра

Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за декабрь 2016 года — январь 2017 года (Центр города — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.

В центре города, представленном Зоной 1, средний уровень цены предложения за январь составил 760 у. е. за 1 кв. м, показав рост на 3% по сравнению с показателем декабря.

В первом круговом сегменте (зоны 2−4) цена была в диапазоне 501−588 у. е. за «квадрат» (изменение — от -3% до +3%).

Во втором круговом сегменте (зоны 5−9) средняя цена варьировалась в диапазоне 439−528 у. е. (изменение — от -2% до +2%).

В Зоне 10, включающей Сергелийский и Бектемирский районы, цены отмечены на уровне 460 у. е. (без изменений).

Примечание Все положения приведенного обзора отражают собственное мнение его авторов в отношении финансовых инструментов или эмитентов. Компания CREDO MAX ESTIMATION не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений авторов, изложенных в обзоре. Обзор подготовлен в рамках исследовательской работы в оценочной деятельности, используемой внутри компании. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных. Компания не несет ответственности за их достоверность и полноту. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям, он предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений.



Обзор подготовлен на основании данных (предложений), публикуемых в газете «Частный сектор» и на сайте dom.vsem.uz. Специалисты компании, исходя из своего экспертного мнения, применяли корректирующие операции в использованных данных. Корректировка выражена в виде исключения фоновых завышенных цен на квартиры (возможно, связанного с ремонтом и другими причинами), которые не отражают реальной динамики изменения средних цен на рынке. Дополнительная корректировка выражена в виде исключения из анализа цен, отраженных за последнюю неделю отчетного месяца, для получения временного лага в целях реального отражения изменений. Данный обзор и корректировки отражают собственное и личное мнение специалистов компании CREDO MAX ESTIMATION. Компания не несет ответственности и не претендует на их полную достоверность в отражении реального положения дел на рынке.

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Оценочная организация CREDO MAX ESTIMATION имеет большой опыт работы в области оценки и консалтинга. Компанией оказывается широкий спектр услуг в сфере финансов, который включают в себя полный спектр услуг по оценке (оценка объектов недвижимости, оценка бизнеса, оценка эффективности инвестиционных проектов, оценка ценных бумаг, акций, паев и долей предприятий, оценка имущества, имущественных комплексов, оценка ущерба и восстановительного ремонта, оценка оборудования, оценка транспортных средств, оценка интеллектуальной собственности и НМА, переоценка основных средств), а также консультационное и документарное сопровождение в сфере финансовых вложений и получения кредитов (разработка бизнес-плана, инвестиционных проектов ТЭО, проведение маркетинговых исследований). Телефоны: (99891) 164−01−40,(99871) 271−13−92.

Текст: «Газета.uz» 4 240