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Фото: Госкомприроды

Общественные инспектора экоконтроля получили удостоверения

Граждане, желающие стать общественными инспекторами экологического контроля, могут пройти обучение в центре при Госкомприроды.

Сегодня, 17:09   Общество  

Удостоверения общественного инспектора экологического контроля 8 февраля получили 12 человек, выдвинутых органами самоуправления граждан Ташкента и прошедших специальную подготовку. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Государственного комитета по охране природы.

В ближайшее время такие удостоверения по стране получат более 750 человек. Ранее сообщалось, что кандидатами в общественные инспектора отобраны более 20 тысяч граждан.

В задачи общественных инспекторов входят наблюдение за состоянием окружающей среды, выявление ситуаций, которые могут привести к ее загрязнению, нерациональному использованию природных ресурсов или создавать угрозу здоровью, информирование госорганов и граждан об изменениях в окружающей среде. Инспекторы также могут проводить информационно-просветительскую работу среди населения.

Граждане, желающие стать общественными инспекторами экологического контроля, теперь могут пройти обучение в созданном при Госкомприроды Узбекистана Центре переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере охраны природы. Для них разработаны программы и курсы, после успешного прохождения которых выдаются удостоверения общественного инспектора.

Текст: «Газета.uz»      1 203

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Комментарии

  • Muzafar Abdurahmanov 08 февраля 2017 17:22

    Да это очень правиное решение особено у нас пос Кибрае дымят всю лето и осеню кто сено кто листя ну вобшем все жыгают вдол железно дороги!


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