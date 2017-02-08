Обзор мировых новостей

Парламент Шотландии проголосовал против запуска Brexit

Шотландский парламент во вторник проголосовал против запуска процедуры выхода Великобритании из Европейского Союза, подтвердив, что Шотландия остается проевропейским регионом. Голосование не будет иметь никаких последствий, потому что Верховный суд недавно постановил, что для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора британскому правительству нужно лишь одобрение британским парламентом соответствующего законопроекта, а согласия региональных парламентов не требуется. Тем не менее, первый министр Шотландии (региона, где большинство на референдуме 23 июня проголосовало против Brexit) Никола Стерджен, недовольная решением высшей судебной инстанции, сразу заявила, что шотландский парламент все равно рассмотрит вопрос о запуске Brexit. Первого февраля законопроект о запуске Brexit во втором чтении одобрила палата общин британского парламента. Итоговое голосование нижней палаты парламента пройдет восьмого февраля, после чего законопроект отправится на рассмотрение палаты лордов, которая вынесет свое решение уже после парламентских каникул. // РИА Новости

Николя Саркози предстанет перед судом



Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по подозрению в финансовых махинациях в ходе президентской кампании в 2012 году, сообщает Le Figaro со ссылкой на судебный источник. Судья, занимающийся делом, которое пресса окрестила «делом Бигмалион», постановил, что экс-лидер страны должен будет предстать перед судом наряду с еще 13 ответчиками. Дело «Бигмалион» касается финансирования предвыборной кампании Саркози в 2012 году. Как установило следствие, Саркози и его партия «Союз за народное движение» значительно превысили установленный лимит средств в 22,5 млн евро, выделяемых на кампанию. По данным следствия, в эту кампанию было вложено до 42,8 млн евро. Следствие полагает, что при помощи поддельных счетов-фактур штаб Саркози скрывал часть доходов на президентскую кампанию, и сделано это было, предположительно, через пиар-агентство «Бигмалион», работавшее на партию СНД и предвыборную кампанию экс-президента Франции. // Интерфакс

Теракт на территории Верховного суда произошел в Кабуле

Как минимум 19 человек погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва, устроенного смертником, на территории Верховного суда Афганистана в Кабуле. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Большинство жертв являются сотрудниками суда. Среди пострадавших есть дети. По словам очевидцев, смертник проник на парковку суда пешком, смешался с толпой, после чего привел в действие взрывное устройство. «Когда я услышал хлопок, я побежал на парковку Верховного суда, чтобы найти своего брата, который там работает. Слава богу, мой брат выжил, хотя взрыв произошел рядом с ним. К сожалению, несколько человек были убиты и ранены в том месте», — сообщил очевидец. Согласно опубликованному накануне докладу ООН, прошлый год стал рекордным в Афганистане по числу погибших мирных жителей. Жертвами стали более 11 тысяч мирных жителей — за год было убито 3498 человек и 7920 получили увечья. Почти каждый третий пострадавший — ребенок. В докладе говорится, что вина за две три жертв лежит на антиправительственных группировках, в основном на движении «Талибан». // Euronews

Ушел из жизни литературовед и философ Цветан Тодоров

В Париже на 78-м году жизни скончался выдающийся литературовед, философ и историк Цветан Тодоров. По информации его дочери, он умер от «осложнений, вызванных мультисистемной атрофией». Цветан Тодоров родился в 1939 году в Софии. По окончании учебы в Софийском университете в 1963 году он эмигрировал во Францию. Тодоров одним из первых познакомил французских читателей с русской формальной школой литературоведения. Одна из самых известных литературоведческих работ Тодорова посвящена поэтике фантастической литературы. Более поздние работы Тодорова были посвящены истории XX века и современной политической проблематике. В 2008 году ему была присуждена премия принца Астурийского в области общественных наук. В его последней книге «Непокорные» (Insoumis), опубликованной в 2015 году, даны портреты общественных деятелей XX и XXI веков, бросавших вызов системе. // Euronews

Текст: «Газета.uz» 698