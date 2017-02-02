Обзор мировых новостей

Пан Ги Мун отказался баллотироваться в президенты Южной Кореи

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отказался баллотироваться в президенты Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап. В прошлом месяце он вернулся из Нью-Йорка, завершив 10-летнюю службу на посту генерального секретаря ООН. Многие в Южной Корее видели в нем потенциального кандидата в президенты в случае проведения досрочных выборов. «Я оставляю свое чистое желание достичь перемен в политике под моим руководством и сплотить страну», — приводит агентство слова Пан Ги Муна с пресс-конференции в Сеуле. Как отметил Пан Ги Мун, он «крайне разочарован закостенелой позицией и узколобым эгоизмом» политиков. «Я пришел к выводу, что идти с ними одной дорогой не имеет смысла», — сказал политик. Как отмечает агентство Рёнхап, на Пан Ги Муна после его возвращения из Нью-Йорка обрушились политические атаки из-за подозрений в коррупции с участием его родственников. // РИА Новости

На выборах Президента Туркменистана началось досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах Президента Туркменистана началось в четверг. Выборы назначены на 12 февраля. Согласно статье 73 Избирательного кодекса Туркменистана, избиратель, не имеющий возможности находиться в день выборов по месту своего жительства, вправе досрочно проголосовать на избирательном участке. Сделать это избиратели смогут со 2 по 11 февраля с 8:00 до 18:00 по местному времени. На выборах будут открыты 2578 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом. На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно новой Конституции, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания Президентом страны. Основной закон устанавливает, что Президентом может быть избран гражданин, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане. // РИА Новости

Генсек ООН выразил надежду, что США снова начнут принимать беженцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США отменить дискриминационные ограничения на въезд в США. «Такие ограничения не являются эффективным путем защиты Запада и других стран от террористических нападений. И рано или поздно их надо отменить», — сказал Антониу Гутерриш на своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке. Глава ООН выразил надежду на то, что США вернутся к практике приема беженцев и что сирийцы не будут исключены из этого процесса. «Переселение наиболее уязвимых лиц в другие страны — это зачастую единственная возможность уберечь этих людей от дальнейших страданий, — заявил Антониу Гутерриш. — Да, я считаю, что эти меры нарушают наши международные обязательства и они неэффективны». Он подчеркнул, что сегодня методы террористов становятся все более изощренными. Для того, чтобы проникнуть в ту или иную страну, они пользуются паспортами других государств, либо вообще привлекают на свою сторону тех, кто уже живет в странах, где они намерены действовать. «Мы должны принимать строгие меры на границах, но эти меры не должны базироваться на особом подходе к людям определенного гражданства, религии или этнического происхождения», — подчеркнул Генеральный секретарь. // Центр новостей ООН

В ВОЗ предлагают бороться с малоподвижным образом жизни

Более 80% подростков и почти четверть взрослых во всем мире ведут недостаточно активный образ жизни, что чревато ожирением и другими серьезными заболеваниями. Об этом предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Медики призывают все страны мира и общины бороться с малоподвижным образом жизни населения и обеспечивать людям больше возможностей для физической активности. Эксперты напомнили, что регулярная физическая нагрузка снижает риск ишемической болезни сердца и инсульта, диабета, повышенного кровяного давления, разных видов рака, включая рак толстой кишки и молочной железы, а также спасает от депрессии. 1 февраля в ВОЗ были представлены рекомендации, касающиеся повышения уровня активности с целью улучшения здоровья всех возрастных групп. Представители Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что даже ограниченная физическая активность — лучше, чем ее полное отсутствие. «Люди, ведущие пассивный образ жизни, должны начинать с несложных физических упражнений, встроив их в свой распорядок дня, и постепенно с течением времени наращивать продолжительность, частоту и интенсивность занятий», — говорится в пресс-релизе ВОЗ. // Центр новостей ООН

Текст: «Газета.uz» 417