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1 февраля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Шавкат Мирзиёев.

Фото: УзА

Президент принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты

Шавкат Мирзиёев и Кэролин Лэмм обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и США в торгово-экономической, технологической и образовательной сферах.

Сегодня, 18:59   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 февраля принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, сообщило УзА.

В ходе переговоров между главой государства и председателем палаты шла речь о расширении долгосрочного и полномасштабного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, технологической, инновационной и образовательной сферах.

Обсуждены перспективные проекты в агропромышленном комплексе, электротехнике, фармацевтике и других сферах на основе привлечения передового опыта, прямых инвестиций и современных технологических достижений ведущих американских организаций и компаний.

Рассмотрены вопросы создания новых механизмов сотрудничества, направленных на укрепление двусторонних отношений, прежде всего, в экономической сфере.

Кэролин Лэмм выразила признательность Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и поддержку развития партнерских отношений между деловыми кругами двух стран, а также созданные условия для расширения присутствия американских компаний на рынке Узбекистана.

В знак признания заслуг Президента Узбекистана Кэролин Лэмм от имени ведущих американских компаний — членов палаты вручила Шавкату Мирзиёеву памятную награду «за успешное лидерство, реализацию реформ во имя процветания страны и стимулирование привлечения иностранных инвестиций».

Кэролин Лэмм также подтвердила готовность представителей Американо-Узбекской торговой палаты активно участвовать в реализации совместных программ и проектов сотрудничества с Узбекистаном.

В Узбекистане действуют 164 предприятия с участием американского капитала, а объемы инвестиций из США в экономику Узбекистана превысили 1 млрд долларов. В 2016 году взаимный товарооборот стран увеличился на 70% и составил 454 млн долларов.

Текст: «Газета.uz»      1 664
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