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В Ташкенте создадут систему экстренного оповещения

В столице построят Центр управления в кризисных ситуациях и внедрят систему экстренного оповещения.

Сегодня, 20:35   Общество  

В Ташкенте планируется строительство Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) города и создание единой системы экстренного информирования и оповещения населения. Соответствующий проект постановления правительства Узбекистана опубликован на портале по обсуждению нормативно правовых-актов

Пилотный проект ЦУКС намечено запустить до 1 мая. Планируется, что центр станет главным координирующим органом для мониторинга, анализа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оповещения и приема от населения сообщений по единому телефонному номеру «112». Номера телефонов экстренных служб продолжат функционировать.

Для предоставления населению информации при чрезвычайных ситуациях предлагается создать отдельный радиоканал в диапазоне FM.

Текст: «Газета.uz»      2 160
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