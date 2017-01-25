Лидер «Камолота» возглавил молодежный сектор Аппарата Президента

Председатель Центрального совета Общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот» Баходир Ганиев назначен руководителем сектора по делам молодежи Аппарата Президента. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в «Камолоте».

39-летний Баходир Ганиев возглавлял молодежное движение с 2010 года. В 2009 году был избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. Выпускник Ташкентского архитектурно-строительного института и Университета Лафборо Великобритании, где обучался по линии президентского фонда «Умид».

Текст: «Газета.uz» 15 017