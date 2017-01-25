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Баходир Ганиев.

Фото: fb.com/bakhodir

Лидер «Камолота» возглавил молодежный сектор Аппарата Президента

Баходир Ганиев стал руководителем сектора по делам молодежи Аппарата Президента Узбекистана.

Вчера, 17:20   Политика  

Председатель Центрального совета Общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот» Баходир Ганиев назначен руководителем сектора по делам молодежи Аппарата Президента. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в «Камолоте».

39-летний Баходир Ганиев возглавлял молодежное движение с 2010 года. В 2009 году был избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. Выпускник Ташкентского архитектурно-строительного института и Университета Лафборо Великобритании, где обучался по линии президентского фонда «Умид».

Текст: «Газета.uz»      15 017

Комментарии

  • Uktam Hasanov 25 января 2017 17:29

    Наши искренние поздравления!

  • Guljahon Nazarova 25 января 2017 18:50

    Баходир ака поздравляем

  • Анатолий Кечин 26 января 2017 00:13

    Баходир Мухторович поздравляем Вас!


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