Протяженность трамвайной линии в Самарканде составит почти 35 км

Протяженность четырех трамвайных веток, строящихся в Самарканде, составит 34,8 км, сообщила пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Работы осуществляются в два этапа. Первый начался в ноябре со строительства трамвайной линии от железнодорожного вокзала до массива Сартепа протяженностью 6,4 км. На этом пути предусмотрено две кольцевые дороги, четыре тяговые подстанции и одно депо. Далее строительство продолжится от железнодорожного вокзала до Сиабского рынка. Длина этого маршрута составит 5 км.

На втором этапе будет построена трамвайная ветка от вокзала до Суперфосфатного завода через улицу Спитамена протяженностью 12,4 км. Вокзал и завод намечено соединить еще одной линией — через ул. Нарпайскую — протяженностью в 11 км.

Запуск трамвайного движения запланирован на март. С инициативой вернуть трамвай в Самарканд в октябре выступил Шавкат Мирзиёев, в то время исполнявший обязанности Президента Узбекистана. Позже сюда из Ташкента была отправлена часть чешских вагонов Vario LF, приобретенных в 2011—2012 годах для столицы, где в мае прошлого года трамвайное движение было закрыто.

Текст: «Газета.uz» 13 791