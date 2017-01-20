Протяженность трамвайной линии в Самарканде составит почти 35 км

Фото: railway.uz
Протяженность четырех трамвайных веток, строящихся в Самарканде, составит 34,8 км, сообщила пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».
Работы осуществляются в два этапа. Первый начался в ноябре со строительства трамвайной линии от железнодорожного вокзала до массива Сартепа протяженностью 6,4 км. На этом пути предусмотрено две кольцевые дороги, четыре тяговые подстанции и одно депо. Далее строительство продолжится от железнодорожного вокзала до Сиабского рынка. Длина этого маршрута составит 5 км.
На втором этапе будет построена трамвайная ветка от вокзала до Суперфосфатного завода через улицу Спитамена протяженностью 12,4 км. Вокзал и завод намечено соединить еще одной линией — через ул. Нарпайскую — протяженностью в 11 км.
Запуск трамвайного движения запланирован на март. С инициативой вернуть трамвай в Самарканд в октябре выступил Шавкат Мирзиёев, в то время исполнявший обязанности Президента Узбекистана. Позже сюда из Ташкента была отправлена часть чешских вагонов Vario LF, приобретенных в 2011—2012 годах для столицы, где в мае прошлого года трамвайное движение было закрыто.
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Комментарии
Пора серьезно подумать о скоростном транспорте от строящего в Столице нового аэропорта до станции метро и вокзала “ТАШКЕНТ“.
Т.н. трамвай-шаттл должен ездить круглосуточно каждые полчаса, т.к. большинство рейсов прибывают в Ташкент ночью и рано утром.
От Файзабада до Сев. вокзала такую систему провести еще можно — ничего строить не надо.
Мост на “рисовом“ стоит, полоса под трамвай — пустует.
Очень правильное решение Президента. В Самарканде, памятники являющиеся всемирным наследием, выхлопы от автотранспорта, наносят ущерб исторической архитектуре. 35 км трамвайных путей, это первый этап введения экологически чистого транспорта, затем необходимо проложить линию от аэропорта в центр города, и постепенно покрыть все основные направления трамвайными путями. Возможно, надо подумать и о восстановлении троллейбуса.
Славик трамвайной линии рядом с файзабадом и рисовый уже нет. ее загрунтовали, а кое где и заасфальтировали. то есть придется заново строить трамвайную линию. а это как минимум глупо. надо думать о современных видах транспорта типо высокоскоростных метро или монорельсов.
борис халиков!
А закрыть трамвайное движение в Ташкенте-это правильное решение или не правильное?!Я думаю, что ещё более правильным решением Президента было бы восстановление трамвая в нашей столице. Тем более, что в Ташкенте автомобилей в десятки раз больше, чем в Самарканде, соответственно настолько же и больше вредных выхлопов. Да и транспортное обслуживание горожан с уходом трамваев только ухудшилось. Чем мы, ташкентцы, хуже самаркандцев?И очень прав Славик К. Для начала надо будет запустить трамвай-шаттл. Вот это было бы достойным и очень современным решением проблемы городского транспорта для такого мегаполиса, как Ташкент!
Борис Халиков, не согласен с вами, поверьте, этот трамвай приносит только одни проблемы, и если вы думаете что он будет проходит по туристическому маршруту, то вы ошибаетесь, памятники от линии будущего трамвая находятся на большом расстоянии! План по прокладке от вокзала до сиабского рынка и до хим завода, кончится полным фиаско, город просто встанет в гигантскую пробку, это самые важные дорожные артерии города, а второстепенные и дороги внутри махаллей находятся в плачевном состоянии, что уж говорить о том что придется сносить новые построенные магазины и дома для расширения улиц!
Такие дебаты и споры, а мне интересно другое. Сохраняться ли бортовые номера на трамваях, которые уедут в Самарканд?
Ташкенту нужен трамвай, у него была отдельное полоса движения, он не зависел от пробок, а теперь все пассажиры передвигающеюся ранее на трамвае стоят и дышат выхлопными газами в автобусах и маршрутках! И время пути увеличилось, ведь весь поток стоит вместе! Давайте вернём трамваи!!! Я полностью согласен со Славик К. нам нужен шаттл и восстановить там можно без особых усилий, только вот жаль будет новую дорогу от Электроаппарата до вокзала, ну может как то за счет старых домов можно сделать линию!