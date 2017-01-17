Федерация аэронавтики появилась в Узбекистане

К концу текущего года в Узбекистане появится возможность взмыть в небо на воздушном шаре. Пока только в отрогах Чимгана, где планируется создание «территории активного отдыха». Но в дальнейшем этот увлекательный вид путешествий сможет стать популярен по всей стране.

В начале января Министерство юстиции зарегистрировало Федерацию аэронавтики — неправительственную некоммерческую организацию, поставившую целью развитие воздухоплавания и воздухоплавательного спорта.

«Полет на воздушном шаре — мечта моего детства, как, наверное, и многих миллионов детей, — рассказал „Газете.uz“ председатель новой федерации Тахир Салиев. — Мне удалось осуществить свою мечту и захотелось поделиться этим с другими».

Желание основать федерацию появилось у врача-педиатра осенью 2015 года, а уже в апреле 2016 года он подал заявку на регистрацию в Минюстиции.

Полеты на летательных аппаратах легче воздуха не являются чем-то уникальным, однако в Узбекистане этот вид спортивного отдыха совершенно не развит. Лет 10 назад предприниматели из Самарканда запускали воздушные шары в коммерческих целях, однако инициатива не получила развития.

Содействовать внедрению новых видов туристических услуг — также в списке задач новой федерации. Для своего проекта Тахир Салиев основательно изучил опыт воздухоплавания в соседних странах, нашел подходящего производителя по разработке и изготовлению наполняемых воздухом изделий — российское НПП «Русбал» и уже сделал заказ на первые три комплекта воздухоплавательных аппаратов.

«Мы продолжаем решать организационные вопросы и активно ищем спонсоров, людей, которые хотят вложиться в предприятие, сулящее не только прибыль, но и большие возможности для активного продвижения имиджа нашей страны как одного из мировых туристических центров», — отметил Тахир Салиев.

Первые запуски воздушных шаров, пока привязных, планируется произвести осенью на берегах Чарвакского водохранилища. Впереди очень много дел — и учеба техперсонала, обслуживающего аппараты, и согласования с различными комитетами и ведомствами правил безопасности полетов.

В дальнейших же планах — организация чемпионата Азии по воздухоплаванию в 2018 или 2019 году. Зрелище удивительной красоты, которое должно привлечь в республику новые потоки туристов.

Как подчеркнул Тахир Салиев, у разных видов аэростатических судов и беспилотных летательных аппаратов огромные возможности. Это мониторинг состояния природных объектов и комплексов для прогнозирования, наблюдения и контроля возможных чрезвычайных ситуаций, мониторинг экологического и физического состояния природы, животного мира, водно-болотных угодий, выявление источников загрязнения воздуха и другие.

Тахир Салиев рассказал об одном желании — устроить путешествие на воздушном шаре для детей, страдающих серьезными заболеваниями. «Чтобы это стало для них самым сильным впечатлением и стимулом радоваться жизни. Я это обязательно осуществлю».

Текст: Санджар Якубов 17 591