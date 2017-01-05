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Фото: Аскар Якубов / УзА

Архивное фото.

Текстильная отрасль получила налоговые и таможенные льготы

Президент утвердил программу по развитию текстильной и швейно-трикотажной отрасли до 2020 года.

Сегодня, 09:40   Экономика  

Постановлением Президента Узбекистана от 21 декабря утверждена Программа мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности страны на 2017−2019 годы.

Документ направлен на модернизацию и диверсификацию текстильной и швейно-трикотажной промышленности, а также расширение объемов и ассортимента производства конкурентоспособной готовой экспортоориентированной продукции путем глубокой переработки хлопкового волокна и шелкового сырья.

Постановлением одобрены параметры производства востребованной на внешних рынках текстильной и швейно-трикотажной продукции на базе углубленной переработки хлопкового волокна и шелкового сырья, а также перечень инвестиционных проектов по выпуску такой продукции (параметры и перечень не приводятся).

Помимо иностранных инвестиций, в проектах предполагается привлечение финансирования коммерческих банков Узбекистана путем их вклада в уставный капитал, в том числе через дочерние инвесткомпании, или предоставления рефинансируемых кредитов модернизируемым или новым предприятиям.

С 1 января отменена обязательная продажа банкам части выручки в иностранной валюте, полученной от экспорта ряда непродовольственных потребительских товаров текстильной и швейно-трикотажной отрасли.

До 2020 года от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) освобождены технологическое оборудование, комплектующие изделия и запасные части, ввозимые для реализации инвестпроектов (по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров), а хозсубъекты — за ввозимые запчасти и комплектующие к установленному оборудованию (также по перечню).

На этот же срок предприятиям, специализирующимся на выпуске ряда непродовольственных потребительских товаров отрасли, предоставлены налоговые и таможенные льготы и преференции.

Текст: «Газета.uz»      2 243
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