Одил Ахмедов перешел в китайский «Шанхай СИПГ»

Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Одил Ахмедов официально перешел из «Краснодара» в китайский «Шанхай СИПГ», сообщила пресс-служба российского ФК.

«Болельщики нашей команды полюбили Ахмедова за его стопроцентную самоотдачу в каждом поединке и умную, рациональную игру на любой позиции в средней линии, куда бы ни определил его тренерский штаб черно-зеленых. Коллектив ФК „Краснодар“ благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае», — говорится в сообщении. Подробности сделки не указываются.

29-летний футболист выступал за «Краснодар» с июня 2014 года, когда перешел из махачкалинского «Анжи». За это время он провел в российском клубе 101 официальный матч, в которых забил 7 голов и оформил 13 голевых передач.

В «Шанхай СИПГ» Ахмедов будет играть под руководством португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, тренировавший в свое время с такими звездами мирового футбола, как бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк и экс-полузащитник «Челси» Оскар.

Стоит отметить, что в китайском чемпионате выступают и другие представители сборной Узбекистана — Анзур Исмаилов («Чанчунь Ятай») и Егор Кримец («Бэйцзин Гоань»).



Текст: «Газета.uz» 2 621