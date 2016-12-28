Левитирующая колонка от LG заворожит посетителей СES 2017

Компания LG Electronics представит свою футуристичную портативную левитирующую колонку PJ9 на выставке CES 2017, которая неизменно становится испытательным полигоном для перспективных технологий в области электроники. Новый беспроводной динамик словно гипнотизирует, паря над специальной подставкой и при этом обеспечивая высокое качество звука, а его запоминающийся дизайн производит неизгладимое впечатление на пользователей. Вдобавок к необычному внешнему виду это многогранное устройство может похвастаться способностью неизменно плавно воспроизводить музыку, подкасты и прочий аудиоконтент как в помещении, так и на улице.

В модели PJ9 ошеломительный визуальный эффект достигается благодаря использованию мощных электромагнитов, встроенных в подставку. Именно они придают колонке уникальную способность работать без проводов, не контактируя с какой-либо поверхностью. В основе устройства — динамик объемного звука 360о, внешне напоминающий турбину, с возможностью усиления баса, которая достигается благодаря сабвуферу, встроенному в подставку. В PJ9 также используется технология Dual Passive Radiator, позволяющая качественно воспроизводить однородные средние и пронзительные высокие тона.

При низком заряде аккумулятора колонки, рассчитанного на 10 часов непрерывной работы, «умное» устройство автоматически опускается на подставку для беспроводной подзарядки без участия пользователя и перерывов в воспроизведении. Водостойкость модели PJ9 соответствует степени защиты оболочки IPX7, что позволяет ей работать под открытым небом даже в неблагоприятных погодных условиях. Для повышения удобства и расширения возможностей устройства в нем также реализована технология Multipoint, которая дает возможность подключаться по Bluetooth к двум устройствам одновременно.

«Наше последнее пополнение в растущей линейке беспроводных аудиоустройств премиум-класса не только привлечет всеобщее внимание благодаря эффектному дизайну, но и продемонстрирует потребителям, что компания LG действительно намерена представить нечто кардинально отличающееся от остальных продуктов, — считает Брайан Квон (Brian Kwon), президент и генеральный директор подразделения Home Entertainment компании LG. — Мы твердо нацелены на поиск новых концепций и внедрение инновационных дизайнерских технологий в свои высокотехнологичные аудиоустройства для потребителей всего мира, и PJ9 может служить последним на сегодняшний день примером этого стремления».

Посетители выставки CES смогут увидеть всю линейку беспроводных аудиоустройств компании на стенде LG в павильоне Las Vegas Convention Center (стенд № 11100, центральный зал).

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