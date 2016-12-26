EN РУ O`Z ЎЗ
26 декабря, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Алишер Юсупов.

Видео. Алишер Юсупов. «Надо использовать свои сильные стороны»

Руководитель старейшей компании в области веб-разработок в Узбекистане о становлении IT-рынка, стартапах, их развитии и перспективах.

Сегодня, 09:40   Медиа   Экономика  

В гостях у проекта «Лаборатория бизнеса» — Алишер Юсупов, директор компании Brand.uz, в архиве которой много интересных сайтов, интернет-магазинов и других ресурсов. Алишеру есть с чем сравнить состояние рынка сейчас и о чем рассказать. Какие проекты будут востребованы? Нужны ли нам стартапы? В чем сложности и перспективы местного IT-рынка?

Биография: Родился в 1975 году. Образование: Ташкентский Автодорожный институт (автоматизация систем управления), Программа PMP при Узбекско-японском центре. Деловой опыт: директор компании Brand.uz, соучредитель первого отечественного стартап-акселератора Startup Factory, организатор Statup Mix (IT-стартапы) и Green Business Platform (зеленые технологии).

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

Просмотр передачи на YouTube

 2 365
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 09:31

Руководителям госорганов в регионах построят служебное жилье

Сегодня, 07:10

Скончался певец Джордж Майкл

Вчера, 20:33

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Владимиру Путину

Вчера, 16:19

Хокимом Навоийской области стал Кабул Турсунов

Вчера, 16:18

В России объявлен траур по погибшим в крушении Ту-154

24 декабря 18:34

Главы Узбекистана и Кыргызстана подтвердили курс на укрепление добрососедства

24 декабря 17:53

Франция поможет улучшить управление отходами в Самарканде

24 декабря 17:27

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Популярное

Галине Мельниковой присвоено звание Народного артиста

В Джизакской области сменился хоким

«Узтрансгаз» возглавил Эргаш Шоисматов

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле Ислама Каримова