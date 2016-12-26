Видео. Алишер Юсупов. «Надо использовать свои сильные стороны»

В гостях у проекта «Лаборатория бизнеса» — Алишер Юсупов, директор компании Brand.uz, в архиве которой много интересных сайтов, интернет-магазинов и других ресурсов. Алишеру есть с чем сравнить состояние рынка сейчас и о чем рассказать. Какие проекты будут востребованы? Нужны ли нам стартапы? В чем сложности и перспективы местного IT-рынка?

Биография: Родился в 1975 году. Образование: Ташкентский Автодорожный институт (автоматизация систем управления), Программа PMP при Узбекско-японском центре. Деловой опыт: директор компании Brand.uz, соучредитель первого отечественного стартап-акселератора Startup Factory, организатор Statup Mix (IT-стартапы) и Green Business Platform (зеленые технологии).

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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