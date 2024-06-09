В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой. Причина массовых неполадок не озвучена.

У пользователей возникли проблемы при попытке отправить сообщения, также не обновлялась информация в Telegram-каналах, убедился корреспондент «Газеты.uz».

Сбои наблюдались как в мобильной, так и веб-версии сервиса.





По данным сервиса Downdetector, сообщения о проблемах с работой мессенджера начали поступать после 23:00, работа мессенджера начала восстанавливаться примерно в 1:00.

О неполадках сообщили не только в Узбекистане, но и в России, Украине, США, Европе и других странах мира. В основном пользователи жаловались на невозможность подключения к Telegram (73%).

Telegram — один из основных мессенджеров в Узбекистане. Через него общаются более 80% интернет-пользователей в стране, а это около 30,6 млн пользователей (по состоянию на июнь 2023 года).