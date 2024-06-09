В октябре 2023 года Департамент туризма и экономики Дубая подписал спонсорское соглашение с испанским футбольным клубом «Реал Мадрид». Сделка стала продолжением отношений между клубом и королевством, чья национальная авиакомпания Dubai Emirates поддерживает «Реал» с 2011 года. Департамент туризма и экономики Дубая обеспечивает брендинг домашней арены футбольного клуба «Сантьяго Бернабеу». Партнёрство охватывает как мужскую, так и женскую команды по футболу «Реала», а также одноимённый баскетбольный клуб.

Стадион «Сантьяго Бернабеу», построенный в 1947 году, назван в честь президента клуба, в годы которого «Реал» шесть раз одерживал победу в кубке УЕФА. После масштабной реконструкции 2019 года вместимость трибун арены составила более 80 тысяч мест, а сам стадион превратился в мировой символ спортивной архитектуры.





60-метровый фасад здания обволакивают листы нержавеющей стали. Экстрьер в том числе можно использовать как монитор. Раздвижная крыша площадью 8000 кв. м позволяет использовать стадион каждый день в течение всего года, независимо от погодных условий. Как правило, футбольные матчи не проводятся так часто, поэтому обычно в ежедневном использовании стадионов нет нужды. Однако монофункциональность арен является большой экономической проблемой стадионов во всём мире.





Чтобы исправить это и оправдать расходы на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», которые превысили 1,1 млрд евро, инженеры предложили автоматизировать систему полей. Решение позволяет арене стать многофункциональным пространством, в котором можно проводить различные мероприятия — от концертов и ярмарок до политических мероприятий, — не затрагивая при этом газон, поскольку его перемещают в подземную теплицу. Она оснащена системами вентиляции, климат-контроля, освещения и орошения.

Кроме того, на территории стадиона действует официальный магазин для фанатов и музей. Экспозиция последнего, представленная документами, фотографиями и трофеями, подробно знакомит посетителей с историей футбольного клуба.





Посещение арены «Сантьяго Бернабеу» — мечта многих фанатов «Реал Мадрида». Однако для граждан Узбекистана преградой на этом пути могут быть трудности с получением визы. Поскольку между Объединёнными арабскими эмиратами и Узбекистаном действует безвизовый режим, исполнить желание поклонников клуба может развлекательный парк Real Madrid World Park в Дубае, построенный в рамках сотрудничества между клубом и Департаментом туризма и экономики Дубая.

Помимо большого количества развлекательных аттракционов, магазинов и всесезонного аквапарка, здесь есть минимузей об истории футбольного клуба, фан-магазин с оригинальной атрибутикой «Реал Мадрида», а также спортивные развлечения. Среди них футбольные и баскетбольные площадки, на которых посетители могут тренировать свои навыки. Главная достопримечательность Real Madrid World Park для футбольных фанатов — комната виртуальной реальности, переносящая посетителей на домашнюю арену клуба «Сантьяго Бернабеу».





Дубай давно закрепил свои позиции среди главных культурных и развлекательных столиц планеты. Город развивает креативную индустрию и предлагает туристам уникальную архитектуру авторства передовых зодчих мира, современные музеи с использованием новейших технологий и последних разработок в области развития музеев.

В городе большое количество отелей и ресторанов на разный бюджет. Одна из роскошных гостиниц — W Mina Seyahi — расположена на живописном побережье Персидского залива. Отель примечателен частным пляжем и лучшими шефами. Интересные форматы общепита — ресторан современной азиатской кухни Ce La Vie, расположенном на 54-м этаже отеля Address Sky View, а также ресторан традиционной арабской кухни Arabian Tea House. Чайный дом расположен в тихом саду исторического района Аль-Фахиди.