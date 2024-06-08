Узбекистан впервые в своей истории избран в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), сообщил МИД страны.

Выборы членов совета на период 2025—2027 годов состоялись 7 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По итогам тайного голосования Узбекистан набрал 185 голосов государств-членов ООН (всего их 193).

ЭКОСОС — главный орган ООН, отвечающий за координацию экономической и социальной деятельности организации. Совет занимает ключевое место в системе ООН по продвижению всех трёх аспектов устойчивого развития — экономического, социального и экологического.

В состав ЭКОСОС входят 54 государства, избираемые на трёхлетний срок. Решения в совете принимаются простым большинством голосов. Каждый член обладает одним голосом.

Ежегодно совет проводит несколько коротких сессий, посвящённых организации его работы, в которых часто участвуют представители гражданского общества. Кроме того, в июле совет проводит ежегодную четырёхнедельную основную сессию поочерёдно в Женеве и Нью-Йорке.

В составе ЭКОСОС много комиссий, которые курируют широкий круг вопросов, относящихся к его компетенции. Среди них — Комиссия по наркотическим средствам, Комиссия социального развития, Комиссия по народонаселению и развитию, Комиссия по положению женщин, Статистическая комиссия, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Комиссия по устойчивому развитию, Комиссия по науке и технике в целях развития и Форум ООН по лесам.

Кроме того, совету подчиняются пять региональных комиссий: Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), Европейская экономическая комиссия (ЕЭК), Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА).