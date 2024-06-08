8 июня на трассе М-39 на территории Галляаральского района Джизакской области произошло крупное ДТП с участием четырёх грузовых автомобилей, сообщило УБДД УВД области.

Сообщается. что водитель грузовика MAN, ехавшего из Ташкента в Самарканд, из-за неисправности потерял управление, и машина врезалась в грузовик, стоявший на обочине, затем в автотрейлер компании UzAuto Motors с легковыми автомобилями и ещё в один грузовик.





По данным УБДД, пострадавших в аварии нет, хотя автомобили получили серьёзные повреждения. На дороге образовалась пробка длиной 2 км.

В UzAuto Motors уточнили, что автотрейлер вёз седаны Cobalt и кроссоверы Equinox в дилерский центр в Сурхандарьинской области. В результате происшествия повреждения получили четыре Cobalt и три Equinox.

УБДД Джизакской области начало следствие по факту аварии.