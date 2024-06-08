Мужчина 1985 года рождения погиб в результате наезда автомобиля Captiva в Яшнабадском районе Ташкента. Об этом сообщила СБДД МВД Узбекистана.

ДТП произошло в ночь на 8 июня на улице Султанали Машхади. Машина под управлением водителя 1983 г. р. придавила пешехода к стене магазина.

Следственное управление ГУВД столицы возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека.