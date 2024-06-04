1 и 2 июня в Зааминском национальном парке состоялся третий международный ультрамарафон Zaamin Ultra 2024. Он открыл серию благотворительных забегов Samarkand Marathon, организатором которых выступает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба фонда, в забеге приняли участие более 2100 спортсменов из примерно 20 стран. Среди них — Австралия, Великобритания, Ирландия, Казахстан, Малайзия, Турция, Россия, США и другие.

Трасса Zaamin Ultra включала четыре дистанции: 50К, 21К, 10К и 2К. Награждение шло по трём дистанциям:

Победителями на дистанции 50K среди мужчин стал Нурзияд Бегалиев с результатом 04:12:35, среди женщин — Ольга Попова с результатом 05:56:05.

Победителями на дистанции 21К среди мужчин стал Артём Секачев с результатом 01:35:53, среди женщин — Александра Черкас с результатом 01:51:46.

Победителями на дистанции 10К среди мужчин стал Бекзод Пардаев с результатом 0:53:46, среди женщин — Александра Кузнецова с результатом 0:59:48.

На дистанции 50К в этом году также обновился рекорд: Нурзияд Бегалиев преодолел дистанцию на 12 минут быстрее своего предшественника. Помимо абсолютного зачёта, наградили и победителей возрастных категорий.

По окончании забега был проведён плоггинг (бег на короткие дистанции со сбором мусора).

«В этом году мы в очередной раз объединили тысячи спортсменов из разных стран, предоставив им возможность осуществить свою мечту и преодолеть себя на одной из самых интересных высокогорных трасс в мире. Среди нововведений — мы ответственно подошли к важности оставить природу в том первозданном виде, в котором она должна находиться и организовали серию экологических инициатив — плоггинг, отказ от пластиковых стаканчиков и многое другое», — отметил куратор серии забегов Samarkand Marathon Мирхан Сагитов.

Он напомнил, что в конце июня состоится фестиваль спорта в Бостанлыкском районе Ташкентской области, затем ночной забег в Бухаре и марафон в Самарканде.

В этом году дизайн медалей забега отражал уникальные ландшафты Зааминского национального парка.

1 июня, накануне забега, для гостей и участников ультрамарафона Zaamin Ultra состоялся концерт электронной музыки. На открытой площадке выступили DJ Yõldosh, а хэдлайнерем вечера стала группа QARAQOOM.