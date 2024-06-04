Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 июня посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Программой визита предусматривается проведение в Анкаре третьего заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств.

В повестку дня саммита включены вопросы развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию объёмов товарооборота, продвижению проектов кооперации в промышленности, „зелёной“ энергетике, электротехнической, текстильной, фармацевтической отраслях, аграрном секторе и других направлениях, в том числе в рамках программы государственно-частного партнёрства», — говорится в сообщении.

Будут также рассмотрены вопросы продолжения культурно-гуманитарного обмена. Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной политики.

По итогам переговоров планируется принятие целого ряда двусторонних документов.

Президенты Узбекистана и Турции также проведут первую совместную встречу с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран.