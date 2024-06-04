Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня провёл совещание по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов, сообщила пресс-служба глава государства.

По его словам, в условиях сложной экономической ситуации в мире необходимо поддерживать отрасли, которые создают больше рабочих мест, увеличивают инвестиции, экспорт и приток валюты. Каждый доллар, инвестированный в этот сектор, в будущем приносит 3−4-кратный доход, каждое новое рабочее место создаёт ещё 2 рабочих места в других отраслях, сказал он.

В октябре прошлого года в Самарканде в рамках форума Всемирной туристической организации были достигнуты инвестиционные соглашения на сумму 2,3 млрд долларов, но «по 15 проектам вообще нет продвижений».

Глава государства сообщил, что иностранные инвесторы начали строительство горнолыжного комплекса на площади 3000 гектаров между сёлами Гелон и Сарчашма в Шахрисабзском районе. Также разрабатывается мастер-план для села Мираки.

О строительстве курорта стало известно по итогам встречи хокима Кашкадарьи Муротжона Азимова с представителями российской компании «Казанские канатные дороги» и архитектурного бюро «Гордеев» в декабре 2023 года. Комплекс стоимостью 300 млн долларов будет включать три канатные дороги протяжённостью 8,6 км, трёх- и пятизвёздочные отели и другие сооружения. Первый этап проекта планируется завершить в конце 2026 года.

Кроме того, город Шахрисабз был объявлен туристической столицей 2024 года Организацией экономического сотрудничества.

Глава Комитета по туризму Умид Шадиев и министр экологии Азиз Абдухакимов.

Для развития туризма в этом районе президент определил ряд мер. В первую очередь, в городе Шахрисабзе и Шахрисабзском районе поручено создать туристический кластер. Планируется расширить до двух полос и отремонтировать дорогу Хисорак-Гелон и Хисорак-Сарчашма протяжённостью 33 км, а также 30 км дороги Чиракчи-Шуркудук, что сократит время пути от Самарканда до Шахрисабза на один час.

Для ремонта этих дорог планируется выделить 240 млрд сумов, для создания инфраструктуры курорта в селе Гелон — 115 млрд сумов.

Президент поручил своему советнику по вопросам экономического развития Равшану Гулямову заключить с хокимиятом Кашкадарьинской области соглашение и выделить ссуду из бюджета на 30 млн долларов сроком на 3 года.

Хокиму Кашкадарьи Муротжону Азимову поручено «приступить к этой работе с завтрашнего дня», а главе Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухрату Вафаеву отправиться в регион и помочь с проектом.

На реке Оксу, проходящей через Гелон, планируется запустить три гидроэлектростанции мощностью 24 МВт. В результате в туристическом кластере не будет проблем с электричеством, говорится в сообщении. В Шахрисабзском туристическом техникуме по швейцарской программе намечено наладить подготовку 100 специалистов в год.

Отмечено, что подобную работу можно организовать и в 20 других районах с высоким туристическим потенциалом, таких как Ахангаран, Ургут, Нурата, Янгикурган, Пап, Чартак, Байсун, Сарыасия, Бахмал, Фергана. Ответственным лицам поручено разработать мастер-план с привлечением иностранных консультантов.

Шавкат Мирзиёев 28 ноября утвердил инициативы по созданию двух туристических зон в Кашкадарьинской области. Одной из них станет туристский центр «Шахрисабз» под одноимённым городом. На территории 240 га планируется создать гостиницы, гостевые дома, оздоровительные и торгово-развлекательные учреждения, а также сервисные комплексы.