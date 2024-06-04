В Японии разгорелся скандал с участием крупных автопроизводителей после того, как власти уличили Toyota, Suzuki, Mazda, Honda и Yamaha в фальсификации данных, необходимых для сертификации автомобилей, пишет Reuters.

Министерство транспорта Японии обязало Toyota, Mazda и Yamaha приостановить поставки некоторых моделей автомобилей. Ведомство провело выездную проверку в штаб-квартире Toyota, а также планирует инспекции на предприятиях остальных четырёх автоконцернов.

Расследование, уже проведённое Toyota, показало, что нарушения произошли во время проведения шести различных тестов в 2014, 2015 и 2020 годы. Речь идёт о трёх моделях: Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross, а также ещё четырёх моделях, ранее снятых с производства. В одном из случаев, в частности, компания измерила повреждения при столкновении на одной, а не на двух сторонах капота.

Корпорация принесла извинения своим клиентам и акционерам. Автопроизводитель заверил, что не нарушил правила безопасности, и владельцам не нужно прекращать использование своих автомобилей.

Mazda с прошлой недели приостановила поставки спортивного автомобиля Roadster RF и хэтчбека Mazda2, обнаружив, что рабочие изменили результаты испытаний программы управления двигателем в этих моделях. Компания также выявила подделку сведений о краш-тестах моделей Atenza и Axela, в настоящее время снятых с производства.

В общей сложности в отчёте Минтранспорта говорится о 38 моделях, из них на рынок сейчас выпускаются 6, отмечает The Japan Times.

Расследования в компаниях продолжаются. Тяжесть возможных нарушений остаётся неясной, но функциональность и безопасность транспортных средств, скорее всего, не затронута, подчёркивает издание.