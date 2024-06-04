Врач скорой помощи подвергся нападению пациента, к которому он приехал на вызов, в Ташкентском районе Ташкентской области . Об этом сообщила пресс-служба районного хокимията.

Вызов поступил 1 июня в 16:35, 26-летний Ж. О., проживающий в посёлке Чулавачи, жаловался на головную боль. В 16:39 вызов был передан ближайшей бригаде, и в 16:45 врач Т. Р. и фельдшер Н. О. прибыли к пациенту.

Ж. О. пожаловался на головную боль, дискомфорт и общую слабость, а также сообщил, что лечит заболевание почек.

При первичном осмотре врач измерил давление, пульс и температуру и поручил фельдшеру подготовить укол обезболивающего. Когда врач задал дополнительные вопросы о заболеваниях, Ж. О. встал с места со словами «Ты кто такой? Делай быстрее свою работу» и ударил врача по лицу. У пострадавшего пошла кровь из губы и нижней части челюсти, после чего некоторое время врач не мог говорить.

Об инциденте врачи сообщили инспектору профилактики К. Т.

Другая бригада доставила врача в челюстно-лицевое хирургическое отделение клиники №3 при Ташкентской медицинской академии. Там мужчине остановили кровотечение и зашили рану, после этого врач вернулся на работу. Однако через какое-то время почувствовал головную боль, головокружение, тошноту и общую слабость, после чего был незамедлительно госпитализирован в клинику №2 при Ташкентской медицинской академии.

В отделении нейрохирургии в 23:45 пострадавшему был поставлен диагноз: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение мозга. Зашитая рана в области правой нижней губы. Отёк мягких тканей правой нижней челюсти».

«В случае обращения врача в соответствующие органы, против гражданина, избившего его, будет возбуждено уголовное дело», — отметили в хокимияте.