В городе Алмалык Ташкентской области 4 июня 19-летняя девушка спрыгнула с крыши 16-этажного жилого дома и погибла.

Прибывшие по сигналу жителей сотрудники ОВД и УЧС, а также председатель махалли «Увайси» пытались отговорить её от этого поступка, но им это не удалось. Об этом сообщила пресс-служба хокимията города.

По информации властей, девушка не жила в данном доме. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что в ходе доследственной проверки личность девушки была установлена.

В ведомстве отметили, что замок двери для выхода на крышу в доме был взломан.