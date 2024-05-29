КНДР отправила более 200 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

Инцидент произошёл после того, как 26 мая Северная Корея пригрозила, что разбросает «кучи макулатуры и грязи» над приграничными районами Южной Кореи в ответ на распространение листовок, направленных против Пхеньяна.

По данным военных, воздушные шары начали пересекать границу двух стран с вечера 28 мая и упали в разных местах по всей стране. Внутри шаров находился различный мусор — пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз. Военные собрали эти предметы для детального анализа, отмечает агентство.

Фото: jcs.mil.kr.

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьёзно угрожают безопасности людей. Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия», — заявили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.

Комитет рекомендовал жителям Южной Кореи не прикасаться к упавшим предметам и сообщать о них в правоохранительные органы. Ведомство напомнило, что в 2016 году Северная Корея уже запускала такие шары, тогда повреждения получили автомобиль и крыша дома.

Многие годы северокорейские перебежчики, живущие в Южной Корее, и активисты доставляли такие листовки в КНДР с помощью воздушных шаров. Северная Корея неоднократно призывала прекратить распространение листовок, уточняет Yonhap.