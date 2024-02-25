В субботу в Ташкент были доставлены три новых четырехвагонных состава метро производства завода «Метровагонмаш» (Россия). Об этом сообщила пресс-служба Ташкентского метрополитена.

Поезда (типа «Москва») в течение около 10 дней пройдут технические испытания, после чего будут готовы к обслуживанию пассажиров.





Ожидается, что новые составы будут запущены на Юнусабадской и надземной Кольцевой линиях, что позволит сократить интервалы движения поездов.

До конца текущего года метрополитен ожидает получения ещё восьми составов, т. е. в общей сложности должно быть поставлено 11 составов, или 44 вагона.





В 2019—2021 годах метрополитен столицы Узбекистана получил от «Метровагонмаша» 60 вагонов. Это позволило сформировать 15 новых составов и сократить интервалы движения.

В 2023 году ожидалась поставка 14 составов.