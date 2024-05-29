Водитель «КамАЗа», будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил намеренный наезд на автомобиль Spark и разбил витрину магазина в Зарбдорском районе Джизакской области.

Как сообщили в УВД области, инцидент произошёл в ночь на 28 мая. Примерно в 1:20 с заявлением на владельца «КамАЗа» в органы внутренних дел обратился продавец магазина.

В ходе проверки установлено, что 26-летний Т. Ш. на грузовике подъехал к магазину в нетрезвом состоянии, где поссорился с 24-летним Х. Р. и его знакомым У. О. Х. Р. один раз ударил его по лицу.

Разозлившись, Т. Ш. сел в «КамАЗ» и наехал на припаркованный у магазина автомобиль Spark, принадлежащий Х. Р., повредив и машину, и витрину магазина.

На видео в социальных сетях видно, как водитель грузовика также пытается наехать на людей, окруживших машину.